Объявлено о возвращении Ивана Урганта на российское телевидение

Театральный деятель Эдуард Бояков высказался о телеведущем Иване Урганте и заявил, что скоро он должен вернуться. По его мнению, это точно произойдет, так как народ уже готов его принять назад.

Звезда «Ёлок» вот уже больше года не появляется на отечественном ТВ. После событий февраля прошлого года вокруг артиста возникло много слухов, в том числе, что он эмигрировал. Его популярное вечернее шоу было закрыто, а остальные проекты приостановлены. Однако спустя месяцы пропавший Иван вдруг вновь появился в социальных сетях, и тогда стало известно, что он все-таки остался в России.

Правда, отказ от переезда не сильно помог его карьере. Сейчас Ургант работает лишь на каких-то корпоративах, а вот предложений на телевидении не получает. Весной артист дал надежду поклонникам, появившись на премьере фильма «Вызов». Тогда он заявил, что скоро появится на Первом канале. Но этого пока все еще не произошло. Впрочем, Эдуард Бояков считает, что рано или поздно зрители все-таки вновь увидят Ивана.

«Ургант вернется. Мы — нация, которая умеет прощать. Народ готов принять Урганта, если он правильно поработает со своими мозгами», - сообщил Бояков в эфире шоу «Так сказать» на RuTube.

Театральный режиссер уверен, что ставить крест на людях не нужно, и предложил протянуть руку Ивану. Причем он вызвался сделать это первым, если телеведущий действительно осознает, за что его «отменили».

Ранее стало известно, что Иван Ургант получил главную роль в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова.