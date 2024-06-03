Телеведущий Иван Ургант впервые за 2 года рассказал о младшей дочке Валерии. Иван поделился откровением в эфире шоу Kuji Podcast.

В новом интервью Иван пожаловался, что современных детей трудно заинтересовать старыми фильмами. Урганту пришлось пойти на хитрость, чтобы показать младшей дочке телеспектакли.

«У меня есть смягчающее обстоятельство: в каждой второй сказке играет ее бабушка, а в каждой третьей — дедушка. А папа может, когда захочет, назвать любого артиста, который тогда работал на ленинградском телевидении», — высказался Иван.

Ургант считает, что сегодня детей интересуют технологии, а не классическое, советское кино.

«Это как показывать египетские пирамиды мальчику, у которого забираешь плейстейшен», — резюмировал Иван.

Ранее телеведущий Иван Ургант заявил, что не верил в успех своего шоу на Первом канале. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 5-летняя дочь Леры Кудрявцевой чудом уцелела на детском празднике.