Телеведущий Иван Ургант перевел 1 млн рублей хоспису «Дом с маяком» на 11-летие

Телеведущий Иван Ургант перевел 1 млн рублей хоспису «Дом с маяком» в день его 11-летия. Об этом он намекнул в соцсетях.

«В честь дня рождения «Дом с маяком» запускает большой сбор на 11 миллионов рублей на жизнь без боли… Я тоже участвую. Так что осталось собрать 10 млн», - написал Ургант.

Ведущий напомнил, что хоспис на протяжении 11 лет помогает неизлечимо больным детям. На полученные деньги будет оказана поддержка ребят с раком в стационаре хосписа и на дому. Планируется купить обезболивающие средства, оплатить помощь медиков, психологов, создать комфортные условия.

Шоумен призвал сделать пожертвование на любую сумму или оформить ежемесячную подписку. Ургант добавил, что читает комментарии, заходит на страницы пользователей и всматривается в лица.

«Вы все очень добрые и неравнодушные к чужой боли люди! Правда же? Ну ее, эту боль», - отметил он.

Напомним, Ургант с 2022 года не появляется на ТВ. Он занят проведением частных мероприятий.

Ранее продюсер Сергей Дворцов заявил, что ведущий вернется на ТВ, скорее всего, шоумен продолжит вести свое ток-шоу. По словам продюсера, актер Андрей Ургант просил вернуть сына на ТВ и «был услышан».