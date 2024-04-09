«Просил за сына»: продюсер Сергей Дворцов заявил о скором возвращении Ивана Урганта на ТВ

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что отец Ивана Урганта просил вернуть сына на ТВ. Об этом он рассказал NEWS.ru.

Уже больше двух лет на телеэкраны не выходит программа «Вечерний Ургант». Ее ведущий, Иван Ургант, после начала СВО не появляется на телевидении и практически не выходит на светские премьеры.

Однако в последние несколько недель эксперты начали рассказывать о возможном возвращении Урганта на Первый канал. Эту информацию подтвердил и продюсер Сергей Дворцов.

«Да, Иван возвращается на телевидение, скорее всего, в свое шоу под названием „Вечерний Ургант“ и будет его вести», — рассказал он.

Дворцов допустил, что на решение о возвращении Урганта на телеэкраны мог повлиять его отец.

«Его вернули, насколько мне известно, из-за отца, тот просил очень сильно за сына и был услышан», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что отец Ивана Урганта пропустил премьеру фильма с сыном в главной роли.