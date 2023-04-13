Телеведущий Иван Ургант объявил о скором возвращении на Первый канал

Уже больше года Иван Ургант, раньше участвующий в каждом втором шоу, неожиданно пропал с телеэкранов. На паузе, больше похожей на закрытие, оказался и его авторский юмористический проект «Вечерний Ургант». А все из-за того, что в феврале прошлого года в социальных сетях он высказал свою политическую позицию. С тех пор стало непонятно, что же в итоге будет с телеведущим. Но недавно он решил лично прояснить ситуацию.

В День космонавтики в московском киноцентре «Октябрь» прошла премьера фильма «Вызов» Клима Шипенко. Режиссер снял первую художественную картину в невесомости, именно поэтому на первом показе оказалось довольно много желающих увидеть проект. На красной дорожке появились исполнительница главной роли Юлия Пересильд вместе с Михаилом Тройником, Павел Деревянко, а также почти вся команда Первого канала в лице Константина Эрнста с женой Софьей, Арины Шараповой, Елены Малышевой, Валдиса Пельша и Яны Чуриковой.

Приглашение получил и Иван Ургант. Правда, с журналистами он общался неохотно, но все-таки ответил, стоит ли его ждать обратно на телевидении. «Зачем нам друг друга обманывать? Конечно, да», - объявил ведущий, когда у него спросили представители ТАСС о возвращении на Первый канал.

Ранее изменившегося Ивана Урганта засняли играющим на пианино в переходе.