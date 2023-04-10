Подрабатывает: резко постаревший Иван Ургант играет на пианино в переходе
Иван Ургант отрастил бороду и начал играть в переходе на пианино.
Фото: Starface.ru
Телеведущий Иван Ургант после неоднозначных высказываний потерял былую популярность в России. Сейчас 44-летний артист уже не ведет передачи, а путешествует и демонстрирует свою жизнь. На днях его увидели за игрой на пианино прямо посреди города.
Ургант опубликовал в соцсетях видео, на котором сидит за музыкальным инструментом и исполняет веселую мелодию. Мужчина позирует у ярко-желтого пианино в подземном переходе. Подписчики знаменитости пошутили, что у кумира совсем плохи дела с работой.
Кроме того, многие обратили внимание на изменившуюся внешность телеведущего. С бородой он стал намного старше. Если раньше Ургант появлялся на людях в стильных костюмах и дорогой обуви, то теперь гуляет в джинсах, толстовке, кедах и кепке. У него с собой были две сумки и фотоаппарат.
Напомним, что совсем скоро, 16 апреля Ивану исполнится 45 лет. Он планирует отправиться в Турцию, но не праздновать, а работать. Звезда пригласил поклонников на свой сольный концерт. Он будет участником фестиваля, где с ним выступит коллектив «Би-2».
Ранее мы писали о том, как отец Ивана Урганта пожаловался на размер пенсии. Несмотря на большой стаж работы (60-летний Андрей Ургант завел трудовую книжку в 20 лет) денег, которые он получает, от силы хватает на оплату коммуналки. Со слов мужчины, ему с большим трудом удается зарабатывать: во многом благодаря поддержке родственников и систематическом участии в кино и телепередачах.