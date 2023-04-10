Подрабатывает: резко постаревший Иван Ургант играет на пианино в переходе

Телеведущий Иван Ургант после неоднозначных высказываний потерял былую популярность в России. Сейчас 44-летний артист уже не ведет передачи, а путешествует и демонстрирует свою жизнь. На днях его увидели за игрой на пианино прямо посреди города.

Ургант опубликовал в соцсетях видео, на котором сидит за музыкальным инструментом и исполняет веселую мелодию. Мужчина позирует у ярко-желтого пианино в подземном переходе. Подписчики знаменитости пошутили, что у кумира совсем плохи дела с работой.

Кроме того, многие обратили внимание на изменившуюся внешность телеведущего. С бородой он стал намного старше. Если раньше Ургант появлялся на людях в стильных костюмах и дорогой обуви, то теперь гуляет в джинсах, толстовке, кедах и кепке. У него с собой были две сумки и фотоаппарат.