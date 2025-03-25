Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров, нашедших его на «обочине кинематографа»
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Актер и шоумен Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел в свет. Он появился на премьере сериала «Актерище» от KION в кинотеатре «Октябрь». Со сцены телеведущий обратился к продюсерам кинокартины и поблагодарил их за то, что они нашли его на «обочине кинематографа». Об этом стало известно порталу «Страсти».
В последние несколько лет Нагиев пропал из медиаполя. Он ушел из проектов, которые долгие годы вел на телевидении, и погрузился в актерство. Интервью шоумен не давал и от светских мероприятий тоже отказывался. Однако он не смог пропустить премьеру сериала, в котором сыграл в главной роли вместе с юмористом Антоном Лапенко.
Перед показом Дмитрий обратился к гостям и представил проект. Он отметил, что съемки для него были непростыми, но он все же рад, что оказался частью всего этого.
«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера. Хочу поблагодарить продюсеров, которые подобрали меня на обочине нашего кинематографа», - заявил Дмитрий.
Отметим, что сюжет сериала разворачивается вокруг суперзвезды Славы Третьякова, который получает негативный отзыв от блогера Никиты Кисляка на свой последний фильм. Едкие слова настолько сильно задевают актера, что он решает поехать в родной город кинокритика и потребовать удаления этого видео.
Ранее Дмитрий Нагиев отреагировал на статус главного «сигма-боя» страны.