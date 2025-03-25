Дмитрий Нагиев поблагодарил продюсеров, нашедших его на «обочине кинематографа»

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев впервые за долгое время вышел в свет. Он появился на премьере сериала «Актерище» от KION в кинотеатре «Октябрь». Со сцены телеведущий обратился к продюсерам кинокартины и поблагодарил их за то, что они нашли его на «обочине кинематографа». Об этом стало известно порталу «Страсти».

В последние несколько лет Нагиев пропал из медиаполя. Он ушел из проектов, которые долгие годы вел на телевидении, и погрузился в актерство. Интервью шоумен не давал и от светских мероприятий тоже отказывался. Однако он не смог пропустить премьеру сериала, в котором сыграл в главной роли вместе с юмористом Антоном Лапенко.

Перед показом Дмитрий обратился к гостям и представил проект. Он отметил, что съемки для него были непростыми, но он все же рад, что оказался частью всего этого.

«Хотел бы поблагодарить за гастрит, который я заработал на этих съемках, начальную стадию деменции, непроизвольное мочеиспускание при виде режиссера. Хочу поблагодарить продюсеров, которые подобрали меня на обочине нашего кинематографа», - заявил Дмитрий.