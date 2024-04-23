Телеведущий Дмитрий Губерниев заменил Дмитрия Масленникова в шоу «Черный список». Об этом сообщает StarHit со ссылкой на пресс-службу канала «Пятница!».

Шоу «Черный список» проверяет качество сервисов из сферы услуг. По словам Дмитрия, во время съемок он столкнулся с оскорблениями и даже угрозами.

«Меня несколько раз оскорбляли, обещали побить, называли клоуном. Но мы справедливая программа, мы же для людей, понимаете? По факту с людьми общаемся, пытаемся сообщать какие-то вещи достойно. Я, как бременский музыкант, смех и радость стараюсь приносить людям — хоть не всегда получается», — высказался Дмитрий.

Телеведущий признался, что возмущен халатностью некоторых сотрудников. Дмитрий вспомнил, как один парикмахер не помыл руки и «начал хватать голову ребенка». Губерниев сделал ему замечание, но услышал только грубость в свой адрес.

Ранее сообщалось, что сын Александра Маслякова опроверг информацию об уходе отца из КВН. Однако, по данным СМИ, новым ведущим передачи стал Дмитрий Хрусталев. Подробности читайте в этой новости.