63-летний Дибров проверил гигантскую грудь молодой жены после операции

Телеведущий Дмитрий Дибров не может оторваться от своей супруги Полины. Молодая жена 63-летнего артиста стала еще притягательнее, когда сделала операцию по подтяжке и увеличению груди. Она показала роскошный бюст на праздничном ужине, а ее муж лично проверил, все ли там «на месте».

Жена звезды организовала мероприятие в честь своего клуба для звездных жен и мамочек. Она сделала вечеринку в стиле «Великий Гэтсби». Красавица сменила несколько нарядов, но все они были с внушительным декольте. Полина хотела показать, ради чего легла под нож хирурга.

Телеведущий тоже был на празднике. Он примерил серые брюки, рубашку, галстук-бабочку в раскрытом варианте и модные очки. Дмитрий даже вышел на сцену и исполнил зажигательную песню. Рядом с ним танцевала супруга. В какой-то момент мужчина страстно схватил ее за талию и притянул к себе. «Обнял ее властно», – сказал звезда.