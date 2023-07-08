Телеведущий Дмитрий Дибров вместе с семьей покинул Россию

63-летний телеведущий Дмитрий Дибров улетел с семьей на каникулы во Францию.

Об этом сообщает kp.ru.

Дмитрий Дибров с женой Полиной и тремя сыновьями начали свое путешествие с Канн, после отправились в другие города Прованса и Лазурного берега. Семья также посетила место, где 16 лет назад ведущий сделал предложение руки и сердца Полине.

Дмитрий отправился во Францию не только ради отпуска с семьей, но и для того, чтобы встретиться со своей дочерью Ладой от второго брака. Дибров отдал девочку в частную школу во Франции, когда ей исполнилось 13 лет. По окончании института, девушка осталась жить в Париже, она работала на французском телевидении, а позже стала экскурсоводом. Четыре года назад она родила дочь Мию, с которой Дмитрий не виделся три года.

Ранее мы писали, что Дмитрия Диброва в популярном шоу «Кто хочет стать миллионером?» заменила певица Юлианна Караулова. Бывший ведущий доволен новой кандидатурой и даже благословил Юлианну.