Телеведущий Дмитрий Дибров улетел с семьей из России в день своего 65-летия

Телеведущий Дмитрий Дибров решил отметить свой юбилей не в России. В день 65-летия шоумен и его близкие улетели в Грузию.

О путешествии рассказала жена Диброва в личном блоге. Она отметила, что за границей они с мужем собираются встретиться со своими друзьями. Другие подробности празднования для рождения Дмитрия Полина предпочла не раскрывать.

«Мы со всей семьей улетели на празднование дня рождения мужа...в Грузию. Встретимся с нашими друзьями. Впереди приключения», - поделилась Диброва.

Напомним, что жена намного младше телеведущего. Полине 35 лет. Из-за этого, когда только начинались их отношения, многие не верили, что они долго будут вместе. Однако за годы брака они доказали, что их чувства искренние.

Полина делилась, что, соглашаясь на брак с Дибровым, знала — он ее всему научит. Шоумен стал для нее не только супругом, но и наставником, отцом, а также он показал ей жизнь, которую она «раньше не видела».

Ранее Дмитрий Дибров рассказал о своем новом увлечении.