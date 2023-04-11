Будет новый ведущий: Дмитрия Диброва гонят из программы «Кто хочет стать миллионером?»

Программа «Кто хочет стать миллионером?» не выходит на экраны чуть меньше года, и история вокруг нее не до конца понятна. По слухам, шоу поменяет формат и будет новый ведущий. На место журналиста и продюсера Дмитрия Диброва рассматривают женщину.

Об этом сайту kp.ru сообщил неофициальный источник.

«Будет обновленный формат. И новый ведущий», - рассказал собеседник.

Диброва не могут оставить по одной причине – сохранить старого ведущего значит оставить прежнюю атмосферу. Перезапуск программы начнется именно с замены главного лица – ведущего.

Пилотные выпуски уже сняты. Материал должно увидеть руководство Первого канала. Потом будет принято решение, показывать ли его зрителям.

Дибров, в свою очередь, продолжит вести авторский проект «Антропология».

Ранее ведущий рассказывал о проблемах со здоровьем и борьбе со склерозом.