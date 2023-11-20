Телеведущий Андрей Малахов вышел в свет с сыном, которого прятал с рождения

Телеведущий Андрей Малахов впервые вышел в свет с шестилетним сыном, которого не показывал публике с самого рождения. Увидеть звездного наследника посчастливилось в Театре кукол имени С.В. Образцова.

Наследник в семье Малахова родился в 2017 году. И несмотря на то, что имя мальчику выбирали чуть ли не всей страной в шоу «Прямой эфир», от медийного поля журналист старается уберегать ребенка, поэтому не появляется вместе с ним на светских мероприятиях. На днях же, 17 ноября, Александру исполнилось уже шесть лет, и от отца в этот день он получил подарок в виде билета на детский спектакль.

«Ходили с сыном на спектакль «Снеговик» в кукольный театр Образцова — очень нежный и трогательный! Дети в зале в восторге. Родителям на заметку: идет 40 минут, лауреат премии «Золотая маска», - поделился впечатлениями телеведущий в социальных сетях.

Отметим, что Андрей Малахов довольно много работает, хоть и старается уделять время семье. Кроме телевизионных передач, он ведет и различные концерты. Так, он принимал участие в шоу, посвященном памяти певца Юрия Шатунова, которое наделало немало шума. Сам Малахов тоже попал в скандал, отказавшись со сцены упоминать имя экс-продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина.