Андрей Малахов отказался называть имя Андрея Разина на вечере памяти Шатунова

Телеведущий Андрей Малахов отказался упоминать имя экс-продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина на концерте, посвященном покойному певцу Юрию Шатунову. Об этом сообщает издание aif.ru.

В Москве прошел вечер памяти бывшего солиста одного из самых громких отечественных музыкальных коллективов. Вспомнить о нем и его творчестве собрались члены его семьи – дети и супруга – а также коллеги и поклонники. На сцене выступили Лариса Долина, Дмитрий Маликов, Сосо Павлиашвили, SHAMAN, Татьяна Буланова, Алексей Чумаков, Люся Чеботина, Ольга Серябкина и другие. А вот Андрея Разина среди приглашенных замечено не было. Он уже высказывался насчет этого и проклинал всех, кто примет участие в концерте. Но его не только не позвали, но еще и отказались в принципе называть его имя.

Ведущий вечера Андрей Малахов напомнил, что Шатунов ушел из жизни совсем рано. Сильно его здоровье, как известно, подорвали судебные процессы с бывшим продюсером.

«Безусловно, все эти судебные процессы за право исполнять свои песни не могли не сказаться на здоровье Юры. Но он выиграл суд у человека, имя которого мы не будем сегодня называть…» - заявил он на концерте.

А вот об авторе хитов группы Сергее Кузнецове упомянули с теплом. Ведущая Лера Кудрявцева подчеркнула, что его судьба была тоже непростой, но он был вместе с Юрием, и они поддерживали друг друга в разные периоды жизни.

Ранее Андрей Разин заявил, что проклятие «Ласкового мая» все-таки существует. По его словам, умирают те участники коллектива, кто решается идти против него.