Телеведущий Андрей Малахов пришел на прощание с Церетели с букетом белых цветов

Телеведущего Андрея Малахова заметили на прощании со скульптором Зурабом Церетели. Корреспондент NEWS.ru снял журналиста с букетом белых цветов. Кадры были опубликованы в Сети.

23 апреля в храме Христа Спасителя в Москве родные, коллеги, друзья и поклонники пришли попрощаться с монументалистом. Церетели участвовал в оформлении храма: воссоздал несколько крестов, врат и большие люстры. Присутствующие принесли с собой цветы.

Андрей Малахов тоже пришел проститься со скульптором. Он принес букет из белых цветов. Журналист отказался от черного цвета в одежде, он выбрал светло-серый костюм. Он подошел к гробу, подержался за него и отошел.

СМИ не приводят комментарии Малахова.

Напомним, что Зураба Церетели похоронят на родине в Грузии в субботу, 26 апреля. Он обретет покой в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили – такова была воля деятеля.

Ранее мы писали о том, что внук скульптора Зураба Церетели Василий рассказал про памятник для могилы президента Российской академии художеств.