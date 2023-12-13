Телеведущий Алексей Куличков показал кадры с тайной свадьбы с молодой женой

Телеведущий Алексей Куличков показал в Сети, как прошла его тайная свадьба с фотографом Ольгой. Предположительно, церемония состоялась еще два года назад, однако шоумен впервые решил показать, как все было.

В личном блоге Алексей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен момент обмена кольцами. Судя по кадрам, свадьба была не пышная, и на ней присутствовали только самые близкие пары. Сама Ольга как-то делилась с фанатами, что не показывает ни мужа, ни семью аудитории, так как «счастье любит тишину». По всей видимости, именно поэтому супруги и не афишировали свой поход в ЗАГС.