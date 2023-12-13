Телеведущий Алексей Куличков показал кадры с тайной свадьбы с молодой женой
© Lomohov Anatoly/East News
Телеведущий Алексей Куличков показал в Сети, как прошла его тайная свадьба с фотографом Ольгой. Предположительно, церемония состоялась еще два года назад, однако шоумен впервые решил показать, как все было.
В личном блоге Алексей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен момент обмена кольцами. Судя по кадрам, свадьба была не пышная, и на ней присутствовали только самые близкие пары. Сама Ольга как-то делилась с фанатами, что не показывает ни мужа, ни семью аудитории, так как «счастье любит тишину». По всей видимости, именно поэтому супруги и не афишировали свой поход в ЗАГС.
Напомним, что для Куличкова это уже второй брак. Первой его женой была Лацына, которая подарила ему двоих сыновей - Яромира и Гордея. Вместе они прожили 12 лет, но потом приняли решение о расставании. Причина развода до сих пор неизвестна, так как Алексей старается не говорить о прошлых отношениях. Единственное, что он подчеркивал, - они с экс-супругой не сошлись характерами.
Новую же любовь шоумен встретил в 2021 году. Именно тогда появились первые слухи о том, что у него роман с фотографом. Вскоре пара вместе улетела на отдых, после которого стало известно, что Ольга беременна.
Ранее актер Алексей Чадов рассказал о тайной свадьбе с моделью Лейсан Галимовой.