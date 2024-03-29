Телеведущий Алексей Куличков опроверг новости об инсульте и госпитализации. Об этом сообщает NEWS.ru.

29 марта Telegram-канал Mash опубликовал информацию об экстренной госпитализации телеведущего Алексея Куличкова. Сообщалось, что звезда ТВ-передачи «Такси» сначала вызвал скорую помощь, но от предложенной госпитализации отказался. Уже спустя сутки ему стало хуже и тогда Куличкова забрали в тяжелом состоянии в больницу. Якобы, у него диагностировали инсульт.

По словам самого телеведущего, с которым связались журналисты, он чувствует себя хорошо.

«Нет, у меня нет инсульта. Все замечательно. Я не знаю, откуда они взяли информацию», — заявил он.

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