Mash: актера из «Универа» Андрея Свиридова госпитализировали из-за инфицирования

Актера Андрея Свиридова из сериалов «Универ» и «СашаТаня» экстренно госпитализировали в Москве из-за инфицирования. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В прошлом актер перенес операцию на животе, и нитка, которая осталась после снятия швов, занесла инфекцию. Спустя время она начала гноиться в кожном покрове. Андрей почувствовал боль и незамедлительно обратился к врачу.

Андрей перенес повторную операцию под ИВЛ, во время которой ему удалили причину нагноения. Как сообщает источник, у актера сахарный диабет. Он вынужден принимать инсулин.

На данный момент Свиридов не комментировал госпитализацию.

Напомним, что он прославился как телохранитель Гена из сериалов «Универ» и «СашаТаня».

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