Телеведущие Лера Кудрявцева и Лариса Гузеева встретились на отдыхе в Болгарии. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Кудрявцева с дочкой и друзьями находится в Болгарии, где у нее имеется недвижимость. Лера оказалась на черноморском побережье в одно время с Гузеевой, улетевшей из России после скандала с аферами вилл на Бали. Кудрявцева решила поддержать коллегу и встретилась с ней на отдыхе. Телеведущая снялась с Гузеевой и трогательно к ней обратилась: «Лорик, люблю! Ты все знаешь».

Телеведущие были запечатлены в городском парке на скамейке. Кудрявцева в ярком платье приобняла Гузееву, держащую на руках собаку. Лариса призналась, что была рада встрече с Лерой и поблагодарила ее за поддержку.

«Когда в нужный момент нужные слова и снова покой и счастье. Лерчик, спасибо. Люблю», — высказалась знаменитость.

Напомним, Гузеева рекламировала услуги бизнесмена, предлагающего недвижимость на Бали. Поведясь на рекомендации телеведущей, многие россияне заключили с ним сделку. Но, получив деньги, мужчина перестал выходить на связь. В результате потерпевшие заподозрили телеведущую в причастности к афере. Несмотря на обвинения и хейт в Сети, знаменитость не комментирует ситуацию.

Ранее сообщалось, что на Ларису Гузееву подали в суд за клевету и потребовали 1 млрд рублей. Подробности читайте в этой новости.