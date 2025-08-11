На Ларису Гузееву подали в суд за клевету и потребовали 1 млрд рублей

Ларису Гузееву ждет судебное разбирательство из-за комментария в соцсетях. Мать погибшего бойца СВО обвинила телеведущую в клевете и потребовала 1 миллиард рублей в качестве моральной компенсации, а также публичных извинений.

Как пишет Telegram-канал Mash, Виктория в комментариях на странице Гузеевой поделилась своей историей о том, что ее сын Никита 16 лет прожил в Швейцарии, а в 2014 году отправился в Донбасс и стал защитником ЛДНР под позывным Винни. В апреле 2022 года мужчина погиб в бою за Попасную в ЛНР.

Женщина пожаловалась, что у её сына якобы украли ордена и 6 миллионов рублей, однако, вместо сочувствия нарвалась на агрессию со стороны Гузеевой и ее подписчиков. Некоторые также заподозрили ее в работе на украинские спецслужбы.

«Я зашла на вашу страницу. Вы лжете», - прокомментировала слова Виктории ведущая шоу «Давай поженимся?».

Оскорбленная женщина, проживающая в Швейцарии, заверила скрины переписки у местного нотариуса, перевела документы и отправила в Россию.

Комментируя Mash предстоящее разбирательство, Гузеева заявила, что ей все равно. При этом она подчеркнула, что за клевету придется отвечать по закону.

Ранее Лариса Гузеева поругалась с Прохором Шаляпиным и назвала его ужасным певцом.