Ксения Бородина пострадала на отдыхе за границей

Недавно Ксения Бородина отправилась на отдых в горы, чтобы покататься на лыжах. Однако, приехав на горнолыжный курорт, телеведущая сразу же пострадала. Один из ее первых спусков закончился неудачно — она упала и ударилась головой. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Выяснилось, что Ксения Бородина не получила серьезных повреждений и отделалась легким испугом. Вскоре телеведущая продолжила тренироваться на горнолыжном курорте.

Отметим, что Бородина уже не в первый раз сталкивается с неприятностями в путешествиях. Так, в прошлом году в Таиланде телеведущая неудачно отдохнула на пляже — тогда ее искусали мелкие мошки. В результате все тело Бородиной покрылось красными зудящими пятнами. Однако у нее не было подходящих лекарств. Тогда несколько недель телеведущая спасалась тем, что было под рукой.

Ранее сообщалось о том, что 14-летняя фигуристка Мария Симонова столкнулась с серьезными проблемами после падения на турнире и удара головой об лед.