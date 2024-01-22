Телеведущей Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан

Российской телеведущей, директору телеканала ТНТ Тине Канделаки запретят въезд в Казахстан. Об этом заявил представитель МИД республики Айбек Смадияров

Он пояснил, что «государство такого не простит никогда» Тине Канделаки. По-видимому, представитель МИД подразумевает недавние высказывания телеведущей в ее личном блоге.

«Возможно, она (Канделаки — прим. „Страсти“) и не собирается в Казахстан, но если решит приехать, то ее не пустят», — цитирует его агентство КазТАГ.

Телеведущая недавно заявила о вытеснении русского языка в Казахстана на государственном уровне. Она привела в пример инициативу республиканского минтранса о переименовании нескольких железнодорожных станций и замены русских названий на казахские.

Данное высказывание вызвало возмущение у политиков Казахстана.

Ранее телеведущая ответила поклонникам на упреки о стремлении выглядеть молодо.