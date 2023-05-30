Телеведущей Ольге Бузовой тайно сделали предложение руки и сердца

37-летняя Ольга Бузова уже более двух лет не вступала ни в какие романтические отношения, несмотря на то, что уже давно мечтает о сильном мужском плече рядом и полноценной семье. Однако, возможно, личная жизнь телеведущей, наконец, сдвинется с «мертвой точки». Сегодня стало известно, что артистка тайно получила кольцо от молодого человека, а вместе с ним и предложение выйти замуж.

Все произошло на съемках шоу «Новые звезды в Африке». За кулисы съемочной площадки каким-то образом проник неизвестный мужчина, у которого была цель встретить Бузову. И как только он увидел ту, кого искал, то прямо перед всей командой проекта встал на одно колено и попросил Ольгу стать его женой. Как отмечает издание StarHit, жених подготовился и вместо настоящего бриллианта, которых у звезды «Дома-2» и так много, преподнес ей цифровой на экране телефона-раскладушки.

Предложение руки и сердца Бузова точно не ожидала и была обескуражена. Четкого ответа молодому человеку она давать, к разочарованию свидетелей, не стала. Но она нагнулась к нему и прошептала что-то на ухо. Примечательно, что после съемок Ольга отправилась в отпуск за границу, а там ее заметили на свидании с неизвестным мужчиной. Так что вполне вероятно, что артистка дала шанс смелому поклоннику.

Напомним, что телеведущая считает свою затянувшуюся паузу в отношениях следствием популярности. По ее мнению, мужчины боятся ее власти, хотя на самом деле она практически идеальная девушка: ее практически нет дома из-за работы, но при этом она верная и понимающая.

Ранее специалисты рассказали, что на самом деле делала с лицом Ольга Бузова, чтобы омолодиться.