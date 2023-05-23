Специалисты раскрыли, что на самом деле Ольга Бузова делала с лицом

Певицу Ольгу Бузову заподозрили в чрезмерном увлечении косметологическими процедурами и даже в пластических операциях. Врачи уточнили, что на самом деле артистка делала с лицом.

Косметолог-дерматолог Марта Орлова заявила, что певица корректировала внешность с помощью филлеров. За счет инъекций губы и скулы стали более выразительными, а подбородок и овал лица – острыми.

Врач предупредила, что при переизбытке препараты на основе гиалуроновой кислоты вызывают отечность и одутловатость.

«Тем не менее, решение Ольги об их использовании было правильным. Ее лицо преобразилось, стало более трендовым и чувственным, - сказала специалист сайту PROZVEZD.

Ко всему прочему Бузова использовала ботокс для лифтинга бровей и верхних век. Орлова отметила, что после первых инъекций возможна отечность, но она быстро проходит.

Портал также спросил у экспертов, прибегала ли Бузова к ринопластике. Пластический хирург Филипп Выступец опроверг слухи об изменении носа певицы хирургическим путем. Он не увидел следов операций на носу, ушах или веках.

«Лицо Бузовой не тронуто хирургами», - сказал хирург, отметив, что следов пластики на теле также нет.

Специалист добавил, что, если бы Бузова решилась на увеличение груди, то могла выглядеть сексуальнее. Выступец тем не менее поддержал ее точку зрения, так как «импланты могут вести себя по-разному», не исключены боли в спине и шее, а также проблемы с дыханием.

Ранее Бузова призналась, что занималась сексом последний раз два года назад.