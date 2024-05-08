Телеведущего Юрия Аскарова экстренно доставили в инфекционную больницу в Москве

Телеведущего Юрия Аскарова госпитализировали с подозрением на пневмонию. Он находится в Инфекционной клинической больнице в Москве.

«Какой-то вирус словил, мне совсем худо стало. Вот, доставили сюда», —рассказал Аскаров в беседе с 360.ru.

При этом он подчеркнул, что предварительный диагноз не подтвердился и уточнил, что поступил в больницу с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Сейчас медики проводят обследование телеведущего для выбора тактики лечения и постановки диагноза.

Аскаров известен по программам «Аншлаг», «Субботний вечер», «Танцы со звездами», «Смеяться разрешается» и других.

Ранее в Москве госпитализировали соло-гитариста группы «Серьга» Андрея Кифияка. У него зафиксировали резкое снижение уровня гемоглобина. По предварительным данным, у музыканта обострилось тяжелое хроническое заболевание.