Телеведущая Юлия Высоцкая заявила, что смотрит с сыном одинаковые фильмы. Об этом сообщает Леди Mail.ru.

В беседе с журналистами Высоцкая призналась, что у них с сыном совпадают киновкусы. Они могут посмотреть вместе не только классику кино, но и современные проекты. В качестве примера Юлия назвала «Эйфорию», которую, к слову, именно она посоветовала наследнику.

«Мы очень много чего смотрим вместе. От «Крестного отца» и британского сериала «Шерлок» до Антониони и Бергмана. Я вот, например, раньше него посмотрела «Эйфорию», первый сезон. Там все, конечно, культурологически отличается от того, что происходит в нашей стране, но именно по внутреннему, эмоциональному состоянию этого нового поколения — это все равно близко. Это очень человеческая история», — высказалась знаменитость.

Также звездная мама дала совет тем, кто пытается наладить отношения с ребенком. Юлия убеждена: важно слышать своего наследника и проводить с ним время.

«Дети растут очень быстро. Это пролетает так незаметно, поэтому не откладывать ни одной минуты, наверстывать все прямо сейчас», — резюмировала Высоцкая.

Ранее актриса Юлия Высоцкая призналась, что играла «Вишневый сад» с сорванной спиной. Подробности читайте в этой новости.