Телеведущая Юлия Барановская в образе невесты подогрела слухи о замужестве

Телеведущая Юлия Барановская примерила свадебный образ и опубликовала соответствующую фотографию на личной странице в соцсетях. Она была в платье без рукавов и перчатках, расшитых жемчугом.

Барановская подписала фото: «Три года назад».

Фотография навела многих на мысль о тайной свадьбе ведущей. Барановская не была замужем, но родила от футболиста Андрея Аршавина троих детей.

Оказалось, что опубликованный ею кадр был сделан три года назад во время тематической фотосессии, пишет сайт «7Дней.ru». Барановская, по всей видимости, наткнулась на него, разбирая архивы, и поделилась в соцсетях.

Недавно 43-летняя ведущая призналась, что мечтает о свадьбе. Торжество состоится, как только она встретит «того самого» мужчину. «И выйду замуж, и рожу ребенка», - говорила она.

Ранее Барановская делилась, сколько зарабатывает ее сын, которому нет 18-ти.