Телеведущая Юлия Барановская показала новое редкое фото с Аршавиным

Телеведущая Юлия Барановская в личном блоге опубликовала новое фото с 18-летним сыном Артемом, которого родила от футболиста Андрея Аршавина. Повзрослев, юноша стал копией своего знаменитого отца.

Звезда программы «Мужское/Женское» познакомилась с одним из самых популярных российских спортсменов в 2003 году. У них довольно быстро завязались серьезные отношения, в которых родилось трое детей – сыновья Артем, Арсений и дочь Яна. Всем им родители дали фамилию футболиста. И даже после скандального расставания с Андреем Юлия не стала настаивать на том, чтобы это изменить.

Сейчас бывшие возлюбленные практически не общаются. Дети живут с матерью и с отцом лишь изредка поддерживают связь. Встречи Аршавин возобновил только в 2019 году, несмотря на то, что ушел от Барановской в 2013 году.