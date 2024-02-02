Телеведущая Юлия Барановская показала новое редкое фото с Аршавиным
© Kashaev Pavel/East News
Телеведущая Юлия Барановская в личном блоге опубликовала новое фото с 18-летним сыном Артемом, которого родила от футболиста Андрея Аршавина. Повзрослев, юноша стал копией своего знаменитого отца.
Звезда программы «Мужское/Женское» познакомилась с одним из самых популярных российских спортсменов в 2003 году. У них довольно быстро завязались серьезные отношения, в которых родилось трое детей – сыновья Артем, Арсений и дочь Яна. Всем им родители дали фамилию футболиста. И даже после скандального расставания с Андреем Юлия не стала настаивать на том, чтобы это изменить.
Сейчас бывшие возлюбленные практически не общаются. Дети живут с матерью и с отцом лишь изредка поддерживают связь. Встречи Аршавин возобновил только в 2019 году, несмотря на то, что ушел от Барановской в 2013 году.
Оставшись одна с тремя детьми, телеведущая посвятила себя семье и только потом стала строить карьеру. В личном блоге она нередко гордится сыновьями и дочерью, но старшего сына показывает не так часто. Поэтому, когда она выставила новое фото с 18-летним Артемом, многие поклонники его даже сначала не узнали. Они приняли его за Аршавина-старшего – настолько молодой человек изменился.
Ранее Юлия Барановская рассказала, как провела вечер в объятиях коллеги Дмитрия Борисова.