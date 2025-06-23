Телеведущая Яна Чурикова впервые намекнула на новый роман после развода

Телеведущая Яна Чурикова впервые заговорила о новом романе после развода с бизнесменом Денисом Лазаревым в 2016 году. Она дала понять, что ее сердце снова занято, однако не стала раскрывать подробности. Об этом сообщает StarHit.

Чурикова предпочитает не комментировать личную жизнь, так как считает, что семья должна оставаться в непубличном поле. Поэтому долгое время было неизвестно, начала ли она с кем-то встречаться после развода или же нет. Но недавно она приоткрыла завесу тайны.

«Я отмечу личную жизнь на 8 из 10, давая эти два балла на то, что личная жизнь, как ни что другое, зависит от работы двоих в паре. И это такая важная история, что ты не можешь ее игнорировать. Сколько бы ты лет ни был в отношениях», - поделилась Яна.

По признанию телеведущей, ее позиция по поводу афиширования отношений с годами не изменилась. Она по-прежнему предпочитает скрывать избранника. Чурикова обратилась к аудитории и порекомендовала людям следовать ее примеру.

Ранее Яна Чурикова рассказала, почему предпочитает скрывать 16-летнюю дочь от публики.