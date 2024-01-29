Телеведущая Виктория Боня рассказала о причине расставания с женихом-миллионером

Телеведущая Виктория Боня рассказала о воссоединении с женихом Русланом Гасановым. На некоторое время возлюбленные были вынуждены расстаться, но сейчас они снова вместе.

О новом романе блогера заговорили в конце прошлого года. Тогда Виктория сама призналась, что счастлива в отношениях с предпринимателем. Правда, как выяснилось, он женат, но Боня отрицает, что именно она увела бизнесмена из семьи. По ее словам, брак Гасанова уже давно изжил себя, и они с женой даже не живут вместе.

На протяжении пары месяцев телеведущая активно демонстрировала свою любовь к Руслану, однако недавно романтический контент прекратился. Поклонники сразу же заподозрили неладное, и появились слухи о расставании, которые, к слову, не подтвердились. Гасанов просто был занят на работе, поэтому не отправился с невестой в США, но сейчас приехал к ней в Дубай.

«Почему все думают, что мы расстались? Нет, все у нас прекрасно. Мы, наоборот, классно проводим время», - поделилась Виктория в блоге.

Напомним, что Виктория Боня с прошлого года занялась своим преображением. Сначала она сделала пластическую операцию на лице, а затем сколола инъекции для четких скул. Недавно же у нее заметили шрам на правом веке, и телеведущая объяснила, откуда он взялся.