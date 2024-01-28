44-летняя Виктория Боня рассказала, откуда у нее появился «шрам» на правом веке

Блогер Виктория Боня решила развеять слухи о том, что после пластической операции по омоложению лица у голливудского хирурга доктора Чи Као у нее на веках остались неприглядные шрамы.

Как заверила Виктория, то, что все принимают за шрам на левом веке, на самом деле обычный кровеносный сосуд.

«Ребята, это просто венка, и она вот так выглядит. И когда ее убираешь вот так, на секундочку, то ее нет. Но это тоже от того, что у меня сейчас не совсем есть чувствительность. За год это должно пройти», — приводит The Voice слова экс-звезды «Дома 2».

Сейчас Боня старается скрыть дефект за ярким макияжем, поэтому часто обращается к визажистам.

В сентябре 2023 года 44-летняя Виктория сообщила, что сделала пластическую операцию у хирурга Чиа Чи Као в Лос-Анджелесе за 19 миллионов рублей. Она призналась, что целью изменений было избавление от эффекта уставшего лица. Кроме того, блогер попросила сделать ей «лисьи глазки» как у супермодели Беллы Хадид. Позже Боня призналась, что доктор проявил инициативу и немного подкорректировал размер и форму ее губ.

Ранее пластический хирург Чиа Чи Као рассказал, что до его вмешательства Виктория проходила процедуры, которые не помогали ей на самом деле, а, скорее, делали только хуже. Так, ей сделали темпоральную подтяжку бровей, которая не только была неэффективной, но и оставила ей огромные шрамы.