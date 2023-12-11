Телеведущая Виктория Боня поделилась мнением о мести изменникам

Известная телеведущая Виктория Боня заявила, что предпочитает не мстить изменникам и экс-партнерам. Об этом сообщает Пятый канал.

Как считает знаменитость, такое поведение можно расценивать как нелюбовь к себе. Она подчеркнула, что не считает нужным «ковыряться в чем-то, что давно прошло». Артистка добавила, что может с легкостью отпустить людей, поскольку главной ценностью в ее жизни является она сама.

«Не потому, что я эгоист, а потому, что таким образом ты можешь дать что-то миру. Если ты есть у себя - ты себя любишь, ценишь, тогда ты будешь дарить только любовь», - отметила Боня.

Кроме того, звезда уточнила, что человек, который желает кому-то отомстить или что-то доказать, неполноценен.

Напомним, с 2010 по 2017 год Боня состояла в отношениях с бизнесменом Алексом Смерфитом. От союза со Смерфитом у телеведущей осталась дочь.

В настоящий момент момент 44-летняя звезда встречается с предпринимателем Русланом Гасановым, который младше нее на 14 лет.

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