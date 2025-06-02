Продюсер и телеведущая Тина Канделаки сообщила, что декрет «отбрасывает женщину назад». Тина высказалась о состоянии девушек после родов в соцсети.

По мнению Тины, не каждой женщине после родов нужен декрет. Она убеждена, что роды — «вообще не сложно и не тяжело». Однако есть те девушки, которым нужно восстановление, поэтому они уходят в отпуск по уходу за ребенком. И именно это время, по словам продюсера, «отбрасывает женщину назад». Канделаки убеждена: находясь в декрете, многие перестают развиваться.

«В зависимости от того, как мы рожаем, у кого какие изначально физические данные — есть те женщины, которые, что называется, не отходя от станка, как я, есть те, которым нужен декрет — просто физически восстановиться, побыть с ребенком. Как раз этот промежуток времени, к сожалению, женщину отбрасывает назад, когда она находится с ребенком», — высказалась знаменитость.

По мнению продюсера, даже находясь в декрете, женщина может удаленно работать.

Не все подписчицы согласились со словами Тины. Многие напомнили ей о бессонных ночах и проблемах со здоровьем после родов.

«Кто по ночам должен к ребенку вставать, если женщине нужно как минимум выспаться перед рабочим днем? Такое ощущение, что Тина вообще не в курсе этих вещей и кто-то там растил ее детей для нее», — написали россиянки.

Ранее Тина Канделаки заявила, что современные мужчины деградируют с «тупыми» женщинами. Подробности читайте в этой новости.