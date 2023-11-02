Телеведущая Татьяна Миткова заявила, что не собирается уезжать из России, об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи».

Главный редактор Службы информации НТВ Татьяна Миткова призналась, что любит Россию. Именно поэтому, даже во времена, когда не было санкций, она отдыхала на родине.

«Пока все было открыто, в Европу я ездила только в командировки. Этим летом отдыхали с мужем на Волге», — рассказала она.

По словам Митковой, она не собирается уезжать из России вслед за некоторыми знаменитостями и коллегами-журналистами.

«Почему я должна куда-то уезжать? Мне нравится моя работа, мне нравится по-прежнему компания», — объяснила она.

В качестве примера журналистки, которая покинула телеканал НТВ и уехала за границу, Манучаров привел Светлану Сорокину. Однако Миткова заявила, что ее не сильно беспокоит мнение коллеги.

«Вы хотите, чтобы я это прокомментировала? Да Боже мой! Света давно ушла из профессии. Не знаю, чем она занимается. Наверное, преподает. Бог ей судья, даже не хочу об этом говорить», — рассказала телеведущая.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Бородина призналась, что не хочет возвращаться в Россию.