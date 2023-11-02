Телеведущая Ксения Бородина призналась, что не хочет возвращаться в Россию

Телеведущая Ксения Бородина, принимающая участие в съемках телепроекта «Последний герой» в качестве ведущей, заявила, что не хочет уезжать из Таиланда. Звезда провела на одном из островов около месяца и часто жаловалась на тяжелые условия.

«Я думала, в чужой стране я не смогу просидеть так долго. Но нет, прошел уже месяц, а я не хочу уезжать», — написала Бородина в соцсетях.

Артистка призналась, что Таиланд понравился ей своей простотой и природой. При этом она посетовала, что на острове некуда ходить в красивых нарядах, поэтому можно смело брать с собой только шорты и шлепки.

В подтверждение своих слов Бородина показала фотографии, на которых она позирует в красивых купальниках на фоне пальм и лазурной воды, сообщает Газета.Ru.

Ранее мы писали, что Ксения Бородина пожаловалась на сложности, которые ей приходится преодолевать на съемках десятого сезона реалити-шоу «Остаться в живых». Звезда призналась, что условия экстремального проекта отличаются от ее привычной жизни. На каждом шагу можно встретить «незваных гостей», которые держат ее в ужасе. Так, например, в номере отеля она обнаружила жабу и гекконов, а по дороге полз скорпион.