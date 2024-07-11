Телеведущая Светлана Зейналова трогательно поздравила отца с 80-летием. Об этом стало известно из соцсетей.

Ведущая Первого канала Светлана Зейналова выложила в соцсетях совместный снимок с отцом. Она рассказала подписчикам, что ее папе Автандилу Зейналову исполнилось 80 лет.

«Мой мужчина № 1! Самый красивый, идеал, другого такого нет и никогда не будет, поэтому я не замужем. Мой папа, сегодня ему исполнилось 80 лет! Но он молод душой и красив, как всегда. Всему лучшему, что есть во мне, я обязана ему», — рассказала Светлана.

Женщина пожелала отцу крепкого здоровья и пошутила о том, что не сможет посоревноваться в кулинарном искусстве с матерью.

«Не забывай обедать и прости за котлеты, „не как у мамы“. И пусть удача, радость и желание жить легко и весело всегда прибудут с тобой», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Светлана Зейналова получила травму перед днем рождения.