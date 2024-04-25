Телеведущая Светлана Зейналова получила травму перед днем рождения

Телеведущая Светлана Зейналова призналась, что получила травму перед днем рождения. Она не стала раскрывать подробности произошедшего, но подчеркнула, что переломы перед праздником стали для нее уже ежегодной традицией.

«Итак, по хорошей традиции весной, перед днем рождения я что-нибудь ломаю...Теперь это мизинец на ноге! С — стабильность! Я становлюсь предсказуемой», - написала журналистка в своем блоге.

Она с юмором отнеслась к произошедшему и отметила, что традиционно также не участвует 19 мая в забеге.

«Теперь ношу открытую обувь и кеды», — пожаловалась знаменитость.

В прошлом году Зейналова сломала ногу и встретила 46-летие в гипсе.

Ранее 46-летняя Светлана появилась на публике в силуэтном платье. Она поделилась в соцсетях снимком в роскошном наряде и пожаловалась на лишний вес. Знаменитость призналась, что больше не чувствует себя комфортно в силуэтных нарядах. Она задала сама себе вопрос, когда сможет научиться не есть на ночь.