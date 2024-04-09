«Чувствую себя как сосиска»: Зейналова в обтягивающем платье пожаловалась на лишний вес
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46-летняя телеведущая Светлана Зейналова появилась на публике в силуэтном платье. Она поделилась в соцсетях снимком в роскошном наряде и пожаловалась на лишний вес.
Знаменитость призналась, что больше не чувствует себя комфортно в силуэтных нарядах. Она задала сама себе вопрос, когда сможет научиться не есть на ночь.
«Два лишних кг заполнили в платье все складочки. Пора завязывать, ради любимого платья надо постараться. Чувствую себя как сосиска, затянутая в шкурку», — поделилась звезда.
Зейналова откровенно призналась своим подписчикам, что ее расстраивают признаки старения и возрастные изменения. Она отметила, что похудение становится все труднее, поэтому посвящает много времени тренировкам в спортзале. Звезда рассказала, что не всегда соблюдает строгую диету, так как это требует значительных усилий, и временами допускает срывы, затем компенсируя их бегом.
Телеведущая не скрывает, что следит за весом своей особенной дочери-подростка. Зейналова поощряет 15-летнюю Александру заниматься спортом и учит контролировать свое питание. Она рассказала, что они часто вместе посещают тренажерный зал, вдохновляя друг друга.
Дочь Александра родилась у Светланы от медиаменеджера Алексея Глазатова, с которым она развелась еще в 2012 году и оставила за кадром обсуждений в интервью. Кроме того, у знаменитости есть пятилетняя дочь Вероника от бизнесмена Дмитрия Ленского, с которым они расстались четыре года назад.
Ранее Светлана Зейналова призналась, что 13 лет не могла принять аутизм у дочери.