passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 09 апреля 2024, 11:40
2 мин.

«Чувствую себя как сосиска»: Зейналова в обтягивающем платье пожаловалась на лишний вес

46-летняя телеведущая Светлана Зейналова появилась на публике в силуэтном платье.
«Чувствую себя как сосиска»: Зейналова в обтягивающем платье пожаловалась на лишний вес

© Starface.ru

46-летняя телеведущая Светлана Зейналова появилась на публике в силуэтном платье. Она поделилась в соцсетях снимком в роскошном наряде и пожаловалась на лишний вес.

Знаменитость призналась, что больше не чувствует себя комфортно в силуэтных нарядах. Она задала сама себе вопрос, когда сможет научиться не есть на ночь.

«Два лишних кг заполнили в платье все складочки. Пора завязывать, ради любимого платья надо постараться. Чувствую себя как сосиска, затянутая в шкурку», — поделилась звезда.

«Чувствую себя как сосиска»: Зейналова в обтягивающем платье пожаловалась на лишний вес

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Зейналова откровенно призналась своим подписчикам, что ее расстраивают признаки старения и возрастные изменения. Она отметила, что похудение становится все труднее, поэтому посвящает много времени тренировкам в спортзале. Звезда рассказала, что не всегда соблюдает строгую диету, так как это требует значительных усилий, и временами допускает срывы, затем компенсируя их бегом.

Телеведущая не скрывает, что следит за весом своей особенной дочери-подростка. Зейналова поощряет 15-летнюю Александру заниматься спортом и учит контролировать свое питание. Она рассказала, что они часто вместе посещают тренажерный зал, вдохновляя друг друга.

Дочь Александра родилась у Светланы от медиаменеджера Алексея Глазатова, с которым она развелась еще в 2012 году и оставила за кадром обсуждений в интервью. Кроме того, у знаменитости есть пятилетняя дочь Вероника от бизнесмена Дмитрия Ленского, с которым они расстались четыре года назад.

Ранее Светлана Зейналова призналась, что 13 лет не могла принять аутизм у дочери.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Ольга Русанова
Теги:
Светлана Зейналова
фигура
лишний вес