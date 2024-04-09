«Чувствую себя как сосиска»: Зейналова в обтягивающем платье пожаловалась на лишний вес

46-летняя телеведущая Светлана Зейналова появилась на публике в силуэтном платье. Она поделилась в соцсетях снимком в роскошном наряде и пожаловалась на лишний вес.

Знаменитость призналась, что больше не чувствует себя комфортно в силуэтных нарядах. Она задала сама себе вопрос, когда сможет научиться не есть на ночь.

«Два лишних кг заполнили в платье все складочки. Пора завязывать, ради любимого платья надо постараться. Чувствую себя как сосиска, затянутая в шкурку», — поделилась звезда.