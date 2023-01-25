Телеведущая Роза Сябитова рассказала об опасности, которая может произойти с ее внучкой

Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что переживает за безопасность своей внучки. Знаменитость обратилась за помощью к своим поклонникам в своем Telegram-канале.

Винтовая лестница в доме звезды – та самая причина душевных терзаний Сябитовой. Женщина переживает, что, когда внучка еще чуть-чуть подрастет, то начнет носиться по дому. Ребенок может неудачно пробежать по лестнице и упасть.

«Надо заранее подумать о безопасности моей лестницы», – написала ведущая в личном микроблоге.

По словам знаменитости, ее собака легко прыгает по лестнице, но ребенка все же надо как-то защитить.