Телеведущая Роза Сябитова рассказала об опасности, которая может произойти с ее внучкой
Фото: Валентин Панков/ Starface.ru
Ведущая шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила, что переживает за безопасность своей внучки. Знаменитость обратилась за помощью к своим поклонникам в своем Telegram-канале.
Винтовая лестница в доме звезды – та самая причина душевных терзаний Сябитовой. Женщина переживает, что, когда внучка еще чуть-чуть подрастет, то начнет носиться по дому. Ребенок может неудачно пробежать по лестнице и упасть.
«Надо заранее подумать о безопасности моей лестницы», – написала ведущая в личном микроблоге.
По словам знаменитости, ее собака легко прыгает по лестнице, но ребенка все же надо как-то защитить.
Фото: Сябитова Роза — Telegram
«В Интернете прочитала о воротах безопасности, может кто-то подскажет, стоит ли их ставить? Может есть еще идеи? Буду вам признательна», – взмолилась Роза.
На видео, которое сваха выложила в Telegram-канал видно, что у лестницы есть перила, а ступеньки достаточно широкие, хоть и винтовые. Некоторые подписчики посоветовали как-то защитить ребенка, на всякий случай.
Ранее мы писали о том, что Роза Сябитова предложила сменить главную ведущую шоу «Давай поженимся» и даже предложила кандидатуру. Она хочет посадить на место Ларисы Гузеевой молодую и красивую певицу, имя которой назвала в соцсетях.