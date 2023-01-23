«Представит молодое поколение»: Сябитова пригласила свою фанатку на пост ведущей «Давай поженимся»

В последнее время все поклонники шоу «Давай поженимся» обсуждают его дальнейшую судьбу. Не стала исключением и Роза Сябитова, которая долгие годы считалась лицом проекта. В своем Telegram-канале телеведущая высказала мнение большинства: закрывать передачу нельзя, нужно просто подстроить ее под формат современности. Для этого Роза предложила сменить главную ведущую «Давай поженимся» и даже назвала того, кто сможет потеснить саму Ларису Гузееву.

Так, Сябитова уверена, что с новой ролью прекрасно справилась бы Клава Кока. По словам Розы, певица «является ее фанаткой по проекту «Маска танцы»». Вот почему телеведущая будет активно поддерживать кандидатуру молодой артистки.

«Программу надо переформатировать. При этом оставить концепт, который делает шоу уникальным. Надо пригласить молодую и талантливую ведущую, которая представит молодое поколение и будет отражать мнение молодежи. Спор между поколениями всегда интересно смотреть», — поделилась мнением знаменитость.

К слову, многие фолловеры с восторгом отреагировали на заявление Розы и поддержали ее выбор новой телеведущей.

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