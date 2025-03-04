Опубликовано 04 марта 2025, 19:471 мин.
Ни юбки, ни брюк: Регина Тодоренко удивила нарядом на премьере фильма
Регина Тодоренко удивила выбором наряда для премьеры фильма «Роднина».
© Starface.ru
Телеведущая и актриса Регина Тодоренко удивила выбором наряда для премьеры фильма «Роднина». У нее не наблюдалось ни юбки, ни брюк под пиджаком.
На это обратил внимание сайт Kp.ru.
Тодоренко пришла в компании мужа – певца Влада Топалова. Он выбрал классический черный костюм с бордовой водолазкой.
Ведущая одела жакет вишневого цвета и черную блузку, а также колготки. Создавалось ощущение, что про низ Тодоренко забыла. Издание предположило, что Регина выбрала микрошорты, модные в этом сезоне.
Образ дополняли сумка Saint Laurent за 215 тыс. рублей, черные ботильоны и массивное кольцо.
В феврале Тодоренко опубликовала фото под капельницей. Она отметила, что публичные люди тоже болеют, причем в неподходящий момент.