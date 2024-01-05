Телеведущая Регина Тодоренко нашла необходимым улететь из России в ОАЭ, об этом сообщает Мослента.

Регина Тодоренко призналась в личном блоге, что улетает из России. Она выложила видео, на котором рассказывает подписчикам о своем путешествии в Арабские Эмираты. Телеведущая призналась, что отправляется в Дубай. О причинах своего отъезда Тодоренко не рассказала.

«Час ночи. Где же я могу еще быть? Конечно же, в аэропорту. Никого нет, все спят, я одна вылетаю», — рассказала она.

Отметим, что рядом с ней не было супруга Влада Топалова. Свое обращение Тодоренко записывала в ВИП-терминале аэропорта.

При этом телеведущая рассказала, что ее Новый год прошел не совсем гладко из-за внезапной болезни младшего ребенка. Тодоренко рассказала, что у сына Мирона поднялась температура до 39,5 градусов.

Ранее мы писали о том, что в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова разгорелся скандал в канун Нового года.