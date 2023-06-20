Телеведущая Регина Тодоренко готовится стать мамой в третий раз

Регина Тодоренко поделилась, что запланировала на этот год третью беременность.

Об этом сообщает «7Дней.ru».

На днях ведущая поделилась, что провела роды под гипнозом. Теперь жена Влада Топалова заявила, что, несмотря на плотный рабочий график и заботы о детях, у нее всегда есть время на романтику с мужем. Оказалось, сейчас пара планирует беременность на текущий год.

Тодоренко уверена, что ей хватит времени на воспитание троих детей. Ведь у нее есть компетентная няня, а также во многом ей помогает муж.

Напомним, Регина Тодоренко вышла замуж за бывшего солиста «Smash» в 2018 году. У пары двое детей: сын Михаил и Мирослав. Вторые роды телеведущей прошли заграницей. Они, кстати, были партнерскими — Регина родила на глазах у Топалова и старшего сына.

Недавно мы писали, что Регина Тодоренко рассказала об алкогольной зависимости Влада Топалова.