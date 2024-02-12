«Корма хватит на всех»: Ольга Орлова позволила годовалой дочери поесть из собачьей миски

Телеведущая Ольга Орлова сняла на видео, как годовалая дочь пробует еду из собачьей миски. Она пошутила по этому поводу и не стала отгонять наследницу от корма для питомцев, вызвав бурную реакцию в соцсетях.

Знаменитость заранее отметила, что не рекомендует смотреть кадры с ребенком у собачьей миски «слабонервным» и «я ж матерям всея Руси». По мнению женщины, ее дочь просто таким образом познает мир, и ничего страшного на видео не происходит.

«Рубрику «Нестерильные дети» можно считать открытой. Присоединяйтесь кто «за», да и кто «против» тоже. Корма хватит на всех», — пошутила ведущая.

У Ольги в доме живут четыре собаки и кошка, которых она забрала из приюта или нашла на улице. Она утверждает, что животные радушно приняли нового члена семьи и не проявляли никакой агрессии. Однако некоторые пользователи соцсетей считают опасным наличие ребенка в такой компании.

Звезда рассказала, что постоянно получает комментарии о лишении родительских прав, но она не обращает на них внимания.

Звезда жалуется, что каждый ее поступок подвергается критике. Орлова стала мамой 6 февраля 2023 года. Многие пользователи соцсетей до сих пор не верят, что артистка сама вынашивала ребенка, хотя она демонстрировала свою беременность и публиковала фото с округлившимся животом. Ее также раскритиковали за отказ от грудного вскармливания и желание вернуться к работе через две недели после родов. Она нанимала няню для дочери и продолжала сниматься.

Ранее мы писали о том, что телеведущая Ксения Бородина подарила дочери Ольги Орловой автомобиль. Экс-солистка группы «Блестящие» устроила наследнице вечеринку по случаю празднования дня рождения. Бородина преподнесла роскошный подарок – электронную машину на управлении марки Bentley.