Телеведущая Ольга Орлова прокомментировала рождение долгожданной дочери

Певица и телеведущая Ольга Орлова с нетерпением ждет рождения дочери от своего мужа, бизнесмена по имени Валерий. В Сети появилась информация, что звездная мама уже родила, но пока скрывает это. Звезда призналась, правда это или нет.

Исполнительница была в шоке, когда увидела в соцсетях видео, где сообщается о ее родах. Ольга опубликовал скриншот в личном микроблоге и опровергла слухи. Теледива призвала поклонников следить только за ее соцсетями.

«Не верьте! Все новости вы узнаете первыми лично от меня с моей страницы», – написала женщина.

В том источнике, на который указала теледива, была также информация о том, что Ольга якобы родила не сама. Многие до сих пор считают, что артистка носит накладной живот, а ребенок появится на свет от суррогатной матери. Звезда устала спорить с хейтерами и грозит им судом.

Ранее мы писали о том, как беременная Орлова подвергла жизнь малыша большой опасности на прощании с Инной Чуриковой. Певица, несмотря на мороз и снег в столице, пришла в совсем легкой одежде. Фотографы запечатлели, как телеведущая идет к Храму с большим букетом из белых роз.