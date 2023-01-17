45-летняя беременная Орлова подвергла жизнь малыша большой опасности на прощании с Инной Чуриковой

Сегодня, 17 января, в Москве в Храме Христа Спасителя прошла церемония прощания с Инной Чуриковой. Проводить в последний путь артистку пришли многие ее коллеги и поклонники. Среди пришедших на траурное мероприятие заметили и Ольгу Орлову, которая сейчас находится на последних сроках беременности.

Певица, несмотря на мороз и снег в столице, пришла в совсем легкой одежде. Фотографы запечатлели, как Орлова идет к Храму с большим букетом из белых роз. При этом у нее было распахнуто пальто, а на голове отсутствовал головной убор.

Поклонники отметили, что Ольга выглядела подавленной и не обращала ни на кого внимания. На снимках она то ли утирала слезы, то ли смахивала снежинки с лица. Однако пользователи в Сети все равно возмутились, как артистка может так халатно относиться к своему здоровью. По их мнению, певица подвергла жизнь своего малыша опасности, не позаботившись о теплой одежде.

Отметим, что сама Орлова не считает, что беременность делает ее фарфоровой куклой. Она продолжает ни в чем себе не отказывать и спокойно относиться к своему положению, а не постоянно трястись.

Ранее мы рассказывали, как проходило прощание с Инной Чуриковой, и какие звезды пришли сегодня в Храм.