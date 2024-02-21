Ольга Бузова рассказала, почему у нее не получилось построить отношения с Давой

Певица Ольга Бузова запустила в Сеть откровение о неудачных отношениях с Давой. Об этом сообщает StarHit.

Ольга Бузова уже несколько недель задействована на съемках передачи «Это нормально?». В эфире шоу певица не стесняется делиться откровениями о семье, бывших и материнстве. На этот раз знаменитость вспомнила о неудачных отношениях с Давидом Манукяном.

В новом выпуске была затронута тема родителей и детей. Ольга засомневалась, что сможет стать своему ребенку другом. Именно поэтому, по ее мнению, они с Давой расстались.

Также Бузова высказалась по поводу своих отношений с мамой. По словам знаменитости, их нельзя назвать простыми. Ольга отметила, что ей всегда хотелось получить от мамы ласки и любви.

«Всегда хотелось, чтобы меня прижали к себе и сказали: «Дочурочка, какая ты милая». У меня были сложные отношения, при этом мама давала много любви в другом», — высказалась знаменитость.

Ранее 38-летняя певица Ольга Бузова запустила новость о предательстве мамы Давы. Подробности смотрите здесь.