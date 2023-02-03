Телеведущая Ольга Бузова устроила скандал на съемках шоу из-за денег

Певица Ольга Бузова продолжает покорять не только сцену, но и всевозможные телепередачи. Там, где появляется блондинка, возникает множество споров и обсуждений. На днях в Сети опубликовали ролик, на котором артистка устроила скандал из-за денег. Все это случилось на глазах у зрителей.

Исполнительница приняла участие в съемках нового музыкального шоу «Конфетка». По задумке режиссеров, популярные артисты переделывают никому не известные песни. Ольга оценивала треки, один из которых пришелся ей не по душе.

Бузова обратила внимание на слова о том, что женщинам дарят песни. Она решила публично высказаться на эту тему. Девушка сделала это очень эмоционально и затронула финансовую сторону вопроса.

«А вы нас, женщин, спросили, нужна ли нам ваша песня? И как вы собираетесь ее дарить: петь? Давайте так: если дарите женщине песню, то дарите соответствующий документ, чтобы при каждом ее исполнении ей отчислялись деньги за авторские права!» – заявила поп-дива.

После жарких обсуждений красавица улетела на съемки другого шоу, в Африку. Она публикует видео и фото из жаркой страны, где гуляет по улицам в одном нижнем белье. Ранее мы писали о том, как горячие мужчины реагируют на красотку из России.