Ольга Бузова прошлась по африканским улицам в одном белье

Российская блогерша и певица Оля Бузова отправилась в путешествие по Африке.

Все подробности своих похождений девушка, по славной традиции, старательно выкладывает в соцсети.

На последних нескольких фотографиях, выложенных ей в микробог, 37-летняя Бузова дефилирует по столице Южно-Африканской республики почти голышом.

Под роскошным синим костюмом игриво поглядывают чашечки голубого бюстгальтера.

Всякий раз, позируя на очередном фото, артистка не забывает кокетливо расстегнуть пуговки на своих одеяниях.

Многим, однако, такое поведение русской Бузовой кажется слишком экстравагантным. В комментариях под изображениями некоторые поклонники просят своего кумира быть чуть скромнее и вести себя менее вызывающе.

Прислушается ли к их просьбам звезда не известно. Склонность к эпатажным выходкам у девушки в крови.