Телеведущая Ольга Бузова призналась, что занималась сексом в последний раз 2 года назад

Уже долгое время Ольга Бузова не может похвастаться успехами на любовном фронте. После расставания с Давидом Манукяном телеведущая больше не вступала в серьезные отношения с мужчинами. Артистка не скрывает, что ее в принципе устраивает то, что она одинока, но при этом часто ей не хватает любви в жизни.

Ольга признавалась, что в ее окружении есть большое количество претендентов на ее сердце, но для нее важно испытывать чувства самой, именно поэтому она и не отвечает никому из них взаимностью. Занижать собственные требования к кандидатам звезда «Дома-2» тоже не собирается, веря, что все-таки встретит «того самого». Более того, изменить мнение Бузову не заставляет даже то, что у нее уже давно не было интимной близости.

«Был последний раз в 2021-м году. Для меня секс — не главное. Главное — любовь. Все мои мужчины знали, что я очень верная и преданная. Мне это необязательно», - поделилась ведущая в «Шоу Воли» на ТНТ.

Откровение Ольги крайне удивило ее собеседника Павла, и он попытался узнать, как же она справляется без секса в жизни. А Бузова ответила, что компенсирует его общением, работой, концертами и спортом. Уже долгое время она занимается боксом на любительском уровне, и это ей помогает снимать напряжение.

Кроме того, несмотря на слухи о появлении нового романа, артистка заявила, что на данный момент любви в ее жизни нет. Она рассказала, что по-прежнему одинока. По ее мнению, мужчины просто боятся сближаться с ней, так как она слишком властная женщина. Но она все равно верит, что ее идеальный суженый все-таки встретится ей на пути.

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